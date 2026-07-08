Уехали красиво, вернулись ползком: как Меладзе и Козловский снова хотят наши миллионы Оглавление 100 шагов назад в Россию Константина Меладзе Заменит ли «Гамлет» Данилы Козловского Юру Борисова Ксения Раппопорт вернулась в Россию из-за дочери Александр Ревва: тихое возвращение «Не та дверь» Дианы Арбениной Разбежавшиеся по всему миру от СВО российские звёзды шоубиза потихоньку возвращаются обратно. Главный стимул — заработки, по которым они скучали на чужбине. Кто и зачем хочет в Россию — в статье Life.ru. 7 июля, 21:20 Проверка временем показала, что сбежавшие селебы на Западе не нужны. Обложка © Коллаж © Life.ru © РИА Новости / Михаил Воскресенский, Екатерина Чеснокова

100 шагов назад в Россию Константина Меладзе

Сбежавший из России продюсер Константин Меладзе, по данным СМИ, ведёт переговоры о своём возвращении в Москву. Причина возможного решения может оказаться вполне банальной — заработок.

Несмотря на отъезд в Италию, завершение проекта «Виа Гра», ликвидацию ИП, выход из ряда прибыльных бизнес-активов и распродажу элитной недвижимости, кажется, дверь в Россию Константин так и не захлопнул. Например, в последние два года его фирма «Меладзе мьюзик» неожиданно стала показывать чистую прибыль в сотню миллионов рублей. Для сравнения, в 2022–2023 годах она не дотягивала и до 20 млн.

То есть пока в России и на Украине, затаив дыхание, следили за семейной драмой продюсера (долгий и болезненный развод с беглянкой Верой Брежневой и т.п.), бизнес Меладзе-старшего только раскручивал свой остановленный было маховик.

«Меладзе мьюзик», к слову, не самый большой бизнес брата «последнего романтика». Семья Меладзе контролирует и другие активы в сфере шоу-бизнеса. Например, через сестру Лиану компанию «Вельвет мьюзик», которая только за прошлый год заработала 300 млн рублей.

До своего отъезда Константин имел долю в «Первом музыкальном издательстве», которую позже переписал на сестру. В 2025 году она в свою очередь передала её давнему другу семьи, одному из самых влиятельных людей в шоубизе Максиму Дмитриеву. За тот период фирма заработала 3 млрд рублей. Думается, если автору «100 шагов назад» понадобится вернуться в этот проект, он сможет сделать это без особого труда.

Сейчас в окружении продюсера судачат, что он, мол, планирует заниматься новыми проектами без лишнего шума, не афишируя своё участие в продвижении артистов. Из этого можно сделать вывод, что возвращение в Россию для него — это просто бизнес. То есть уехавший от всех на велосипеде в чёрно-белое никуда Костик (был такой «прощальный» ролик Меладзе в Инстаграм*) уехал лишь от бывшей жены, но не от бизнес-проектов в России.

Заменит ли «Гамлет» Данилы Козловского Юру Борисова

Данила Козловский. Фото © РИА Новости / Алексей Филиппов

Сбежавший после начала СВО актёр Данила Козловский уже полностью восстановил свою карьеру в России. Он активно работает в театре и кино, его выступления собирают аншлаги и деньги.

В июле 2026 года в афишу родного ему Малого драматического театра в Санкт-Петербурге вернулись три спектакля с участием Козловского, которые не ставились с весны 2023 года: «Коварство и любовь», «Вишнёвый сад» и «Гамлет».

До этого он успешно выступал в моноспектакле «Фрэнк» по песням американского исполнителя Фрэнка Синатры. В январе 2026 года два показа в петербургском БКЗ «Октябрьский» собрали почти 8 тыс. зрителей. Актёр возобновил съемки в российских фильмах. Сейчас он задействован в проектах «Игра на вылет», «НиктоКакТы» и «Шум времени».

Возвращение актёра было постепенным и началось ещё в 2024 году с кратковременных визитов в Москву и гастролей. При этом сам Козловский с 2022 года божился, что никогда не эмигрировал из России. По его словам, всё это время он жил между Москвой и Петербургом, а за границу летал исключительно для встреч с дочерью, которая проживает в США.

Впрочем, если актёр сумел полностью восстановить актёрскую карьеру, то с бизнесом дела заметно хуже. Например, компания DK Entertainment, занимающаяся дистрибуцией фильмов и сериалов Козловского, за 2022 год принесла 850 млн рублей, но уже годом позже — всего 220 млн. Печально завершились 2024 и 2025 годы — к этому времени чистый убыток фирмы составил более 10 млн рублей.

Сейчас, кроме неё, у Козловского есть ИП со сферами деятельности, включающими весь спектр работы в шоубизе — от производства контента до его рекламы и продажи, а также организации мероприятий. Возможно, основной доход актёра приносит именно оно. Например, на тот же спектакль «Фрэнк», на который в январе пришли 8 тыс. человек, билеты продавались по цене от полутора до 15 тыс. рублей. Таким образом, в среднем за два дня показа постановка могла принести организатору около 60 млн рублей.

Напомним, после начала СВО Козловский публично высказался о событиях на Украине, назвав их «катастрофой».

— Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе за себя. За своё молчание и равнодушие все эти годы. Гибнут солдаты, мирные люди. Ракеты летят в дома. И здесь совершенно не нужно разбираться в политике, чтобы абсолютно точно понимать, что этому не существует никакого оправдания, — написал актёр у себя в соцсетях в 2022 году.

Ксения Раппопорт вернулась в Россию из-за дочери

Ксения Раппопорт. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Поводом для возвращения Ксении Раппопорт в Россию стали семейные обстоятельства, сложившиеся осенью 2025 года. Тогда, напомним, актриса, которая после начала СВО в основном жила в Италии, спешно вернулась в Москву, чтобы поддержать свою старшую дочь, Аглаю Тарасову.

Дочь актрисы задержали в аэропорту Домодедово по подозрению в контрабанде наркотиков. Впрочем, ведущееся в её отношении уголовное дело никак не влияет на светскую жизнь молодой актрисы — Тарасова регулярно посещает вечеринки, а месяц назад даже гуляла на светском вечере в Барвихе, который вёл Иван Ургант.

Что касается самой звёздной мамаши, после публичной критики СВО в 2022 году карьера Раппопорт в России фактически оказалась под вопросом. В ряде спектаклей её место заняла актриса Алёна Хмельницкая. Её имя было вырезано из титров фильма «Летучий корабль», где Раппопорт исполнила роль цыганки. Нет новых ролей ни в кино, ни в театре.

Впрочем, кажется, актрису это ничуть не смущает. В последние месяцы она играет в спектакле «Не тот свет», который специально под неё писала другая беглая «звезда» — жена Анатолия Чубайса Дуня Смирнова. Постановка идёт в Риге, Таллине и Берлине.

Недавно она завершила съёмки в фильме по спектаклю Театра Наций «Жанна», где её партнёром стал российский актёр Евгений Миронов. Также в портфолио Раппопорт есть картина «На близком расстоянии». Ожидается, что в 2026 году выйдет фильм режиссёра Александра Котта «Голем», где Раппопорт утверждена на главную роль.

Александр Ревва: тихое возвращение

Тихо и почти «бесшовно» в Россию вернулся комик Александр Ревва. У артиста полно недвижимости в Москве, на Кипре, в Дубае, которую, похоже, сложно содержать, если ты больше не звезда и тебя больше не берут обслуживать корпоративы.

О том, что Ревва не порвал с Россией, говорят его работающие активы. Здесь он по-прежнему владелец ИП и ряда фирм, связанных с его артистической деятельностью. Например, компания «Войс медиа», занимающаяся производством различной видео- и аудиопродукции, а также «Войс медиа продакшн», компания «Билеткафе», продающая билеты на концерты. Де-юре все компании убыточные.

Однако та же «Войс медиа продакшн» 6 июля 2026 года стала учредителем фирмы «Студия Ресурс», которая дублирует все функции своих предшественниц. Она находится в самом центре Москвы на улице Пятницкой, рядом с метро «Третьяковская». Похоже, теперь деньги комик будет зарабатывать под этой вывеской.

«Не та дверь» Дианы Арбениной

Диана Арбенина. Фото © РИА Новости / Владимир Астапкович

За рок-исполнительницей Дианой Арбениной тянется длинный шлейф скандалов, связанных с её, мягко говоря, неоднозначными взглядами на Россию. Ещё в 2014 году певица выступила против вхождения Крыма в состав России и дала концерт в Киеве, где попросила прощения за российских коллег, не поддержавших украинцев.

В 2022 году она осудила проведение СВО и поддержала Украину. На концерте в Челябинске Арбенина исполнила песню «Не молчи», содержащую, по мнению депутатов, фразы, дискредитирующие армию.

Впрочем, вопреки сплетням, физически артистка Россию всё же не покидала — оставалась во «внутренней эмиграции». За проукраинскую позицию по всей стране отменялись её концерты. Самым урожайным был 2023 год. Тогда концерты «Ночных снайперов» были отменены в Тольятти, Чебоксарах, Улан-Удэ, Волгограде, Казани, Пятигорске, Краснодаре, Кузбассе, Йошкар-Оле, Саратове, Ульяновске, Томске, Перми и других городах. В 2024 году отмены продолжились во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Целый ряд российских общественных организаций требовал от неё прекратить выступать, а от надзорных органов — проверить Арбенину на предмет финансирования ВСУ.

Впрочем, в последнее время для артистки наступила относительная стабилизация. Она вернулась к полноценной гастрольной деятельности в России и реализует новые творческие проекты. Сейчас Арбенина демонстрирует аполитичность в публичных высказываниях, фокусируясь на творчестве и семье. В интервью она говорит о музыке, детях и благотворительности, не затрагивая острых политических тем.

Смена риторики уже повлекла последствия за границей: в апреле 2026 года власти Молдавии рекомендовали отменить концерт Арбениной в Кишинёве, сочтя его «нецелесообразным», и тогда же по «техническим причинам» был отменен и её концерт в Стамбуле.

* Часть корпорации Meta, запрещённой в России террористической организации.

Авторы Евгений Кузнецов