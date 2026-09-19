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Опубликовано 19 сентября, 10:22

«Молниеносная скорость»: Президент Латвии признал проблемы Европы с защитой от дронов

Президент Латвии Ринкевич заявил об отставании Европы в технологиях дронов

Обложка © ТАСС / TOMS KALNINS / ЕРА

Обложка © ТАСС / TOMS KALNINS / ЕРА

Европа не успевает адаптироваться к стремительному развитию беспилотных технологий. Об этом президент Латвии Эдгарс Ринкевич заявил в интервью The Guardian, говоря о готовности стран НАТО к современным угрозам с воздуха.

«Мы видим, что противовоздушная оборона, защита от дронов и противоракетная оборона имеют серьёзные проблемы. И давайте будем откровенны: они есть у Украины. Они есть у всей Европы и НАТО», — сказал Ринкевич.

По его словам, технологии ведения боевых действий с применением беспилотников меняются «молниеносно». Из-за такой скорости развития нынешние меры по подготовке к возможной воздушной войне могут устареть уже к середине 2027 года.

Ринкевич также обратил внимание на нехватку возможностей в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. При этом президент Латвии отметил, что создание необходимых военных мощностей требует времени и не может быть завершено за несколько месяцев или даже за год.

Тема защиты от беспилотников в странах Балтии обсуждается не впервые. В мае Ринкевич вместе с президентами Эстонии и Литвы выступил за дальнейшее усиление противовоздушной и противодроновой обороны НАТО на восточном фланге.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Эстонии поднимали истребители НАТО после сообщений о беспилотниках, приблизившихся к границам страны. Авиацию задействовали с авиабазы Эмари, а в нескольких районах республики включались сирены воздушной тревоги.

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Анастасия Никонорова
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