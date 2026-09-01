Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 04:19

Эстония подняла истребители НАТО из-за дронов у границ страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Эстония привела в действие авиацию НАТО после сообщений о беспилотниках, которые якобы приблизились к границам страны и вошли в её воздушное пространство. Истребители подняли с авиабазы Эмари, сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахна.

По словам министра, ночью в нескольких районах страны также включались сирены воздушной тревоги. При этом подробности о происхождении беспилотников и их возможном маршруте пока не приводятся.

«Ночью в некоторых районах Эстонии были включены сирены воздушной тревоги после того, как несколько дронов близко подлетели к границам страны и вошли в эстонское воздушное пространство. В ответ с базы ВВС Эмари были подняты истребители НАТО», – написал Цахна в соцсети X.

До этого о возможных угрозах в воздушном пространстве сообщали и вооружённые силы Латвии. Власти страны также не раскрыли подробностей инцидента.

Эстония входит в состав НАТО, а авиабаза Эмари используется для размещения союзной авиации в рамках миссий альянса по контролю воздушного пространства стран Балтии.

В Посольстве России заявили о тревоге эстонцев от появления украинских дронов
В Посольстве России заявили о тревоге эстонцев от появления украинских дронов

Ранее Life.ru писал, что в Германии допустили рост поддержки партии «Альтернатива для Германии» на фоне споров вокруг инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. По данным Berliner Zeitung, возможное усиление конфронтации с Россией может стать одним из факторов недовольства частью избирателей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Эстония
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar