В Посольстве России заявили о тревоге эстонцев от появления украинских дронов
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Появление украинских беспилотников в воздушном пространстве Эстонии вызывает серьёзную тревогу среди жителей страны и негативно отражается на инвестиционном климате. Об этом РИА «Новости» заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
По его словам, подобные инциденты усиливают обеспокоенность в обществе и создают дополнительные риски для безопасности.
В последнее время случаи появления украинских БПЛА фиксировались и в других странах Прибалтики.
Ранее Абилов заявил, что эстонские власти скрывают данные о полётах украинских беспилотников над территорией страны. Руководство использует такую политику, чтобы предотвратить панику среди граждан.
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