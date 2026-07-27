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27 июля, 00:51

В Посольстве России заявили о тревоге эстонцев от появления украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Появление украинских беспилотников в воздушном пространстве Эстонии вызывает серьёзную тревогу среди жителей страны и негативно отражается на инвестиционном климате. Об этом РИА «Новости» заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

По его словам, подобные инциденты усиливают обеспокоенность в обществе и создают дополнительные риски для безопасности.

В последнее время случаи появления украинских БПЛА фиксировались и в других странах Прибалтики.

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Ранее Абилов заявил, что эстонские власти скрывают данные о полётах украинских беспилотников над территорией страны. Руководство использует такую политику, чтобы предотвратить панику среди граждан.

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Артём Гапоненко
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