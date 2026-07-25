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25 июля, 04:08

Дипломат РФ заявил о сокрытии Таллином полётов дронов ВСУ над Эстонией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Эстонские власти скрывают данные о полётах украинских беспилотников над территорией страны. Руководство использует такую политику, чтобы предотвратить панику среди граждан. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

«Несмотря на попытки эстонских властей представить ситуацию [с БПЛА] как «неизбежные издержки» предотвратить неконтролируемый рост панических настроений среди населения удаётся лишь путём замалчивания информации на эту тему», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

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Беспилотники Вооружённых сил Украины регулярно появляются в небе стран Прибалтики. Чиновники Эстонии, Латвии и Литвы утверждали, что не разрешали Киеву применять свою территорию для атак на российские объекты. Однако факты говорят об ином. Недавно на территории Эстонии обнаружили дрон ВСУ. Внутри аппарата нашли 5 килограммов взрывчатки.

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Лия Мурадьян
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