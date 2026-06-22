Найденный в Эстонии дрон ВСУ оказался начинён 5 кг взрывчатки

Беспилотник, который упал в Эстонии в период атак ВСУ на российские территории, был оснащён пятью килограммами взрывчатого вещества. Об этом сообщает телеканал ERR.

Как сообщил глава бюро департамента полиции безопасности Эстонии Харрис Пуусепп, этот БПЛА, вероятно, является одним из тех, что были обнаружены на эстонской земле 3 июня, когда было разослано уведомление о воздушной угрозе. Он также добавил, что украинские беспилотники уже не раз появлялись в воздушном пространстве Эстонии.

«Местный житель, отправившийся на покос травы, около двух недель назад нашёл на поле в волости Рыуге дрон со взрывчатым веществом. По всей видимости, беспилотник упал там в начале июня во время атаки ВСУ на Россию», — говорится в публикации со ссылкой на Пуусеппа.

Пуусепп уточнил, что к беспилотнику было зафиксировано крепление взрывного устройства, вес которого составлял около пяти килограммов.

Напомним, Владимир Зеленский во время визита в Эстонию заявил о планах увеличить число атак по России с применением беспилотников и ракет. По его словам, Киев намерен выйти на такой уровень производства и применения вооружений, который позволит «отвечать в полной мере».