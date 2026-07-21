Бывший министр внешней торговли Эстонии Керт Кинго заявила, что в украинской и ЛГБТ*-символики в стране стало заметно больше, чем в других государствах Европы. Её слова вызвали широкое обсуждение в Интернете, где многие пользователи поддержали такую оценку. Об этом она написала в своих соцсетях.

«Эстония выглядит удручающе из-за огромного количества украинских флагов и флагов ЛГБТ*. По всей видимости, мы страдаем от какого-то сильного комплекса неполноценности и не знаем как быть независимой и уважающей себя страной», — отметила она.

К такому выводу Кинго пришла после автомобильного путешествия по Европе. За время поездки она пересекла Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Австрию и Германию, проехав через десятки городов, посёлков и деревень. По словам экс-министра, за весь маршрут ей не встретилось ни одного радужного флага*, а украинскую символику она увидела лишь дважды — уже на обратном пути в Латвии. Именно поэтому возвращение в Эстонию, как призналась политик, показалось ей «удручающим».

Высказывание бывшего министра поддержали многие подписчики. Пользователь Андрес Лиллеметс написал, что публикация точно описывает ситуацию в стране, назвав её «нашим диагнозом». Некоторые комментаторы предположили, что за публичной поддержкой Украины скрываются финансовые интересы. Так, Реа Раус заявила, что многомиллиардные расходы необходимо как-то оправдывать, а основную выгоду, по её мнению, получают лица, принимающие решения. В качестве примера она отметила, что на сохранение медицинской страховки для матерей с детьми власти не смогли найти 11 миллионов евро.

Похожую точку зрения высказал Пауль Папсон. Он считает, что обилие украинской символики помогает объяснить обществу перераспределение бюджетных средств и снижает количество вопросов о том, почему деньги направляются именно на поддержку Киева. Нашлись и те, кто высказался ещё резче. Эллен Эрик раскритиковала музеи, украшенные сине-жёлтой символикой, заявив, что посетит Таллинский музей под открытым небом только после того, как он будет «освобождён от украинской оккупации».

«Я не понимаю, мы что, находимся под оккупацией Украины? Их флагов больше, чем сине-черно-белых…Я хочу жить в Эстонии как эстонец, а не под иностранным флагом», – написала Эрик.

Ранее глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил лишать статуса беженца граждан Украины, которые подпадают под мобилизацию. Министр объяснил свою позицию тем, что украинские власти сами заявляют о необходимости привлечения дополнительных людских ресурсов для нужд обороны.

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