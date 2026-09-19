Ни шанса на прорыв: ПВО разорвала на части стаю из 344 вражеских «птичек»

Минувшей ночью дежурные расчёты противовоздушной обороны отразили масштабный воздушный налёт на российские субъекты.

География перехватов охватила значительное пространство страны, затронув как приграничные районы, так и отдаленный северный автономный округ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 344 беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Дагестан и над акваторией Черного моря», — заявили в военном ведомстве.

Огневые группы вели непрерывную боевую работу в тёмное время суток, своевременно обнаруживая и ликвидируя воздушные угрозы.

Экстренные службы оперативно выехали на локации возможного падения металлических обломков для обеспечения безопасности гражданского населения.

Войска прикрытия продолжают нести круглосуточное дежурство, сохраняя контроль над воздушным пространством.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали город Дмитриев в Курской области, где повреждения получили девять квартир в многоквартирных домах. После проверки домов специалисты закроют повреждённые оконные проёмы и восстановят тепловой контур квартир. Затем комиссия оценит ущерб, после чего жителям окажут помощь с ремонтом остекления.