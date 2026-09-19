ВСУ атаковали Дмитриев в Курской области, повреждено девять квартир

При атаке украинских беспилотников на Дмитриев в Курской области повреждения получили девять квартир в многоквартирных домах. Жители города не обращались за медицинской помощью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Предварительно, из-за атаки БПЛА выбиты окна в девяти квартирах МКД. К счастью, никто из жителей за медицинской помощью на данный момент не обратился. Сейчас на месте работают оперативные службы», — написал Хинштейн.

После проверки домов специалисты закроют повреждённые оконные проёмы и восстановят тепловой контур квартир. Затем комиссия оценит ущерб, после чего жителям окажут помощь с ремонтом остекления.

Ранее в ходе отражения атак 18 сентября российские системы ПВО уничтожили 328 украинских беспилотников самолётного типа. Военные сбили дроны над 12 регионами России, а также над акваториями Чёрного и Каспийского морей.