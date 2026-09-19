Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 21:58

ВСУ атаковали Дмитриев в Курской области, повреждено девять квартир

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

При атаке украинских беспилотников на Дмитриев в Курской области повреждения получили девять квартир в многоквартирных домах. Жители города не обращались за медицинской помощью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Предварительно, из-за атаки БПЛА выбиты окна в девяти квартирах МКД. К счастью, никто из жителей за медицинской помощью на данный момент не обратился. Сейчас на месте работают оперативные службы», — написал Хинштейн.

После проверки домов специалисты закроют повреждённые оконные проёмы и восстановят тепловой контур квартир. Затем комиссия оценит ущерб, после чего жителям окажут помощь с ремонтом остекления.

Пожар на НПЗ «Славянск-ЭКО» после атаки БПЛА тушили более четырёх суток
Пожар на НПЗ «Славянск-ЭКО» после атаки БПЛА тушили более четырёх суток

Ранее в ходе отражения атак 18 сентября российские системы ПВО уничтожили 328 украинских беспилотников самолётного типа. Военные сбили дроны над 12 регионами России, а также над акваториями Чёрного и Каспийского морей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar