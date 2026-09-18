Пожар на НПЗ «Славянск-ЭКО» после атаки БПЛА тушили более четырёх суток

Спасатели завершили многодневную борьбу с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе «Славянск-ЭКО» в Краснодарском крае. Возгорание, начавшееся после атаки украинских беспилотников 13 сентября, удалось полностью ликвидировать днём 18 сентября.

«В 14:30 по московскому времени ликвидация пожара на «Славянск-ЭКО» завершена», — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Славянского района.

Таким образом, тушение продолжалось более четырёх суток.

Последствия налёта затронули не только промышленную площадку. В Славянске-на-Кубани обломками беспилотников повредило газопровод в частном секторе, четыре жилых дома и поликлинику. Пострадали три человека, двоих из них госпитализировали.

«Славянск-ЭКО» занимается первичной и вторичной переработкой нефти и поставляет нефтепродукты как на российский рынок, так и за рубеж. Производственная мощность предприятия составляет около 5,2 млн тонн сырья в год — примерно 9% общего объёма нефтепереработки в Южном федеральном округе.

«Славянск-ЭКО» и ранее подвергался атакам беспилотников. В конце июня 2026 года после падения обломков БПЛА на территории предприятия также возник пожар, были повреждены линия электропередачи и газовая труба.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали возгорание на Ярославском НПЗ, атака на который была совершена накануне. Силы ПВО сбили над регионом 65 БПЛА.