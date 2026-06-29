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Регион
29 июня, 18:47

Площадь пожара на НПЗ на Кубани сократилась в четыре раза

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Площадь пожара на НПЗ в Славянском районе Краснодарского края сократилась в четыре раза с момента начала возгорания. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По его данным, на месте работают 219 человек и 69 единиц техники, в том числе подразделения МЧС России. Возгорание произошло ночью 28 июня после падения обломков БПЛА.

Ранее оперштаб сообщил, что в Славянске-на-Кубани произошло возгорание на НПЗ после падения обломков БПЛА. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

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Напомним, что в Славянском районе Краснодарского края подготовлены три пункта временного размещения для жителей. Меры приняты заранее и носят профилактический характер — на случай возможного ухудшения обстановки.

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Полина Никифорова
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