Площадь пожара на НПЗ на Кубани сократилась в четыре раза
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Площадь пожара на НПЗ в Славянском районе Краснодарского края сократилась в четыре раза с момента начала возгорания. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
По его данным, на месте работают 219 человек и 69 единиц техники, в том числе подразделения МЧС России. Возгорание произошло ночью 28 июня после падения обломков БПЛА.
Ранее оперштаб сообщил, что в Славянске-на-Кубани произошло возгорание на НПЗ после падения обломков БПЛА. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.
Напомним, что в Славянском районе Краснодарского края подготовлены три пункта временного размещения для жителей. Меры приняты заранее и носят профилактический характер — на случай возможного ухудшения обстановки.
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