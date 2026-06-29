Над регионами России за шесть часов уничтожили 75 украинских БПЛА

Российские ПВО за шесть часов нейтрализовали 75 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Аппараты самолётного типа были перехвачены над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над Чёрным и Азовским морями. Вс цели были уничтожены в период с 14:00 до 20:00 мск.

Ранее единая государственная система предупреждения ЧС объявила в Московской области ракетную опасность. Граждан настоятельно призвали оставаться в помещениях, держаться подальше от окон и при необходимости спускаться в укрытия, а тем, кто находится вне дома, было рекомендовано незамедлительно зайти в ближайшие здания, переходы или паркинги. Власти предупредили о вероятных сбоях в работе мобильного интернета и категорически запретили снимать работу средств ПВО и обломки беспилотников.