Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до восьми

С начала дня это уже восьмой БПЛА, уничтоженный на подлёте к городу.

Ранее единая государственная система предупреждения ЧС объявила в Московской области ракетную опасность. Граждан настоятельно призвали оставаться в помещениях, держаться подальше от окон и при необходимости спускаться в укрытия, а тем, кто находится вне дома, было рекомендовано незамедлительно зайти в ближайшие здания, переходы или паркинги. Власти предупредили о вероятных сбоях в работе мобильного интернета и категорически запретили снимать работу средств ПВО и обломки беспилотников. Жителям, обнаружившим дроны или их фрагменты, указали на необходимость немедленно звонить по номеру 112.