На Кубани открыли три пункта временного размещения из-за пожара на НПЗ

В Славянском районе Краснодарского края для местных жителей подготовили три пункта временного размещения. Об этом в своём канале в мессенджере «Макс» рассказал глава района Роман Синяговский.

По словам Синяговского, специалисты Роспотребнадзора не прекращают следить за тем, какого качества вода и воздух по всему району. Пункты временного размещения, как пояснил глава района, открыли на всякий случай — в качестве профилактики. Кроме того, в Славянской центральной районной больнице добавили дополнительные кровати.

Напомним, в Краснодарском крае произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, причиной которого стали упавшие фрагменты украинских дронов. В оперативном штабе уточнили, что обломки также задели линию электропередачи и повредили остекление в одном из частных домов. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.