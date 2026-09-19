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Регион
Опубликовано 19 сентября, 04:41

Над Ростовской областью за ночь уничтожили около десятка БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamerun_uav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamerun_uav

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион около десятка беспилотников были уничтожены в Ростове-на-Дону, Миллеровском и Азовском районах. Информация о пострадавших и последствиях на земле пока не поступала и будет уточняться.

По данным главы региона, силы ПВО отработали цели на подлёте, не допустив серьёзных разрушений. Сейчас оперативные службы продолжают мониторинг ситуации и уточняют данные о возможном ущербе.

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Юния Ларсон
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