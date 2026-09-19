Над Ростовской областью за ночь уничтожили около десятка БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион около десятка беспилотников были уничтожены в Ростове-на-Дону, Миллеровском и Азовском районах. Информация о пострадавших и последствиях на земле пока не поступала и будет уточняться.

По данным главы региона, силы ПВО отработали цели на подлёте, не допустив серьёзных разрушений. Сейчас оперативные службы продолжают мониторинг ситуации и уточняют данные о возможном ущербе.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали город Дмитриев в Курской области, где повреждения получили девять квартир в многоквартирных домах. После проверки домов специалисты закроют повреждённые оконные проёмы и восстановят тепловой контур квартир. Затем комиссия оценит ущерб, после чего жителям окажут помощь с ремонтом остекления.