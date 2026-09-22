Российские войска нанесли удар по логистическим центрам в Одессе и по портовой инфраструктуре региона. Все объекты использовались в военных целях укранской армией. Такие данные приводит Минобороны РФ, комментируя успехи ВС РФ за последние сутки.

« [Поражены] два логистических центра в г. Одесса и логистический центр «Новая Почта» в населённом пункте Ильичевск, осуществлявших хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, предназначенных для ВСУ», — уточнили в ведомстве.

ВС РФ уничтожили в порту Рени Одесской области объекты портовой инфраструктуры, где осуществлялась разгрузка вооружения для ВСУ. Кроме того, поражён очередной сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.

Также среди поражённых целей прошедшей ночью Минобороны РФ назвало нефтеперерабатывающий завод и табачную фабрику в Кременчуге, где выпускали боеприпасы.