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Регион
Опубликовано 22 сентября, 07:13

Порт Рени и склады ВСУ: Названы очередные мишени точных ударов ВС РФ

ВС РФ уничтожили два логистических центра в Одессе, работавшие на ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI / Не является фото с места событий

Российские войска нанесли удар по логистическим центрам в Одессе и по портовой инфраструктуре региона. Все объекты использовались в военных целях укранской армией. Такие данные приводит Минобороны РФ, комментируя успехи ВС РФ за последние сутки.

« [Поражены] два логистических центра в г. Одесса и логистический центр «Новая Почта» в населённом пункте Ильичевск, осуществлявших хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, предназначенных для ВСУ», — уточнили в ведомстве.

ВС РФ уничтожили в порту Рени Одесской области объекты портовой инфраструктуры, где осуществлялась разгрузка вооружения для ВСУ. Кроме того, поражён очередной сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.

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Также среди поражённых целей прошедшей ночью Минобороны РФ назвало нефтеперерабатывающий завод и табачную фабрику в Кременчуге, где выпускали боеприпасы.

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Татьяна Миссуми
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