Минобороны сообщило об ударе по НПЗ и фабрике боеприпасов в Кременчуге

Российские войска ночью нанесли массированный удар по объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ. Среди поражённых целей в Полтавской области ведомство назвало нефтеперерабатывающий завод и табачную фабрику в Кременчуге, где выпускали боеприпасы.

Для атаки применялись высокоточные средства поражения наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники. Удары, по данным ведомства, пришлись по объектам ВПК, ТЭК, промышленности и портовой инфраструктуры.

В Минобороны заявили, что Кременчугский НПЗ является одним из ключевых предприятий топливно-энергетического комплекса Украины. По версии ведомства, там перерабатывали нефть и выпускали топливо для нужд ВСУ.

Второй целью стала табачная фабрика «JTI Украина». Как узнало Минобороны РФ, на её производственных мощностях организовали выпуск боеприпасов для стрелкового оружия, предназначенных для украинской армии.

Помимо Полтавской области, массированному удару подверглись объекты в Киеве, Днепропетровской, Винницкой и Одесской областях. Российское ведомство также сообщило о поражении морских судов, задействованных в интересах ВСУ. Среди них завод «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске.