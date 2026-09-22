РФ атаковала комбинат в Кривом Роге и завод «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске

Российские военные нанесли удары по нескольким промышленным предприятиям и логистическим площадкам в Днепропетровской области. Перечень целей и их предполагаемое назначение привело Минобороны РФ.

В Кривом Роге, по информации ведомства, поражён металлургический комбинат. Российская сторона утверждает, что выпускаемая там продукция использовалась при изготовлении вооружений и военной техники. Ранее МО РФ уже сообщало об ударах по металлургическим предприятиям этого города.

Ещё одной целью стал «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске. По версии министерства, предприятие поставляло металлопрокат, применявшийся при выпуске элементов дальнобойных беспилотников, в том числе фюзеляжей, крыльев и деталей силовых установок.

В Павлограде удар пришёлся по предприятию, которое российское ведомство называет производителем твёрдого ракетного топлива, порохов и боевых частей. В МО РФ заявили, что эта продукция предназначалась в том числе для баллистических ракет FP-9 компании Fire Point. О связи украинских предприятий с производством компонентов для FP-9 российское министерство сообщало и ранее.

Кроме того, Минобороны заявило о поражении трёх логистических центров «Сириус Экстружен» в Днепропетровске. По утверждению российской стороны, площадки использовались для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ.

В ночь на 22 сентября Российская армия нанесла удары по Киеву, Днепропетровску и ряду областей Украины. В Днепропетровске после атаки загорелись складские помещения, а в Черниговской области около 100 тысяч абонентов остались без электричества.