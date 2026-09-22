Серия российских ударов пришлась по Киеву, Днепропетровску и нескольким областям Украины в ночь на 22 сентября. В Днепропетровске после атаки начался пожар, а в Черниговской области около 100 тысяч абонентов остались без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, данные об отключениях также подтвердило «Черниговоблэнерго».

ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, Днепропетровску и другим городам. Видео © Telegram / SHOT

Атака началась около 01:00 и продолжалась несколько часов. Первые взрывы прозвучали в Киеве, Кропивницком, а также в Сумской и Николаевской областях. Примерно через 20 минут сообщения о взрывах поступили из Днепропетровска. По предварительным данным, удар пришёлся по складским помещениям. После этого на месте возник пожар. После атаки по Винницкой области слышна повторная детонация.

Ранее российские военные нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны РФ сообщало о поражении объектов, которые обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. В частности, российская сторона заявляла об ударах по газораспределительным станциям и другим энергетическим объектам.