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Опубликовано 21 сентября, 23:46

ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, Днепропетровску и другим городам

Серия российских ударов пришлась по Киеву, Днепропетровску и нескольким областям Украины в ночь на 22 сентября. В Днепропетровске после атаки начался пожар, а в Черниговской области около 100 тысяч абонентов остались без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, данные об отключениях также подтвердило «Черниговоблэнерго».

ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, Днепропетровску и другим городам. Видео © Telegram / SHOT

Атака началась около 01:00 и продолжалась несколько часов. Первые взрывы прозвучали в Киеве, Кропивницком, а также в Сумской и Николаевской областях. Примерно через 20 минут сообщения о взрывах поступили из Днепропетровска. По предварительным данным, удар пришёлся по складским помещениям. После этого на месте возник пожар. После атаки по Винницкой области слышна повторная детонация.

Новости СВО 22 сентября: Освобождены Новоалександровка и Польное, ВС РФ рушат логистику ВСУ у Краматорска, встреча Трампа и Зеленского
Новости СВО 22 сентября: Освобождены Новоалександровка и Польное, ВС РФ рушат логистику ВСУ у Краматорска, встреча Трампа и Зеленского

Ранее российские военные нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны РФ сообщало о поражении объектов, которые обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. В частности, российская сторона заявляла об ударах по газораспределительным станциям и другим энергетическим объектам.

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Обложка © Telegram / SHOT

Антон Голыбин
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