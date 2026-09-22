Новости СВО 22 сентября: Освобождены Новоалександровка и Польное, ВС РФ рушат логистику ВСУ у Краматорска, встреча Трампа и Зеленского Оглавление Харьковская область 22 сентября: взятие Новоалександровки и Польного Сумская область 22 сентября: наступление у границы ДНР 22 сентября: прорыв к Нововодяному Карта СВО на 22 сентября 2026 года Зеленский получил указания по НПЗ: Трамп запрещает удары Переговоры Трампа и Зеленского: ожидание мира Группировка «Север» расширяет зону контроля в Харьковской области, Доброполье осталось без снабжения из Краматорска, Трамп пытается вразумить Зеленского, Москва готова к трёхсторонней встрече — дайджест на 22 сентября 2026 года. Армия России продвигается в Харьковской области и ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковская область 22 сентября: взятие Новоалександровки и Польного

ВС РФ освободили в Харьковской области Новоалександровку и Польное. В группировке «Север», взявшей под контроль населённые пункты, заявили, что противнику теперь будет сложнее обеспечивать свою группировку, находящуюся в «Волчанском котле».

— Группировка войск «Север» расширяет зону контроля южнее пгт Белый Колодезь. Ближайшая цель на этом направлении – подконтрольный ВСУ поселок Приколотное. Его освобождение откроет путь на Великий Бурлук – важный логистический узел ВСУ. Через него, в частности, снабжается группировка противника под Купянском, — сообщает военный корреспондент Александр Коц.

Для решения проблем в Харьковской области Киев перебросил в регион 167-ю бригаду ВСУ. «Северяне» отмечают, что у вражеского подразделения проблемы с укомплектованием и военнослужащие не имеют боевого опыта.

В селе Липцы, от которого около 10 километров до Белгородской области, уничтожен украинский пункт управления БПЛА. Его разбили с помощью лёгкой многоцелевой управляемой ракеты.

Сумская область 22 сентября: наступление у границы

ВС РФ в Сумской области продвигаются в районе Толстодубово и Степок. Контроль этих участков позволяет расширить буферную зону на границе с Белгородской и Курской областями.

За сутки противник потерял на Сумщине свыше 150 человек. Уничтожены РСЗО «Сеялка», миномёты, автомобили, БПЛА и НРТК.

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили личную состав и технику ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 22 сентября: прорыв к Нововодяному

Армия России прорвалась в Донецкой Народной Республике к селу Нововодяное. Военный аналитик Анатолий Радов объяснил, что таким образом российским военнослужащим из 35-й бригады ВС РФ удалось перерезать трассу, соединяющую Доброполье с Краматорском.

В Красноторке ВКС РФ уничтожили мост через реку Казённый Торец. Населённый пункт находится между Краматорском и Дружковкой.

— Автомобильный путепровод соединял берега реки Казённый Торец, что протекает через населённый пункт, и служил транспортной артерией для противника, — отметил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Не стихают бои у Красного Лимана. Здесь подразделения ВСУ и Национальной гвардии пытаются провести наступление. В нём задействованы неонацистские формирования.

— На Краснолиманском направлении сохраняется напряжённая ситуация. Идут бои в районах Яровой, Новосёловки, Дробышево, Среднего. В Красном Лимане продолжается зачистка, — пишет «WarGonzo».

Карта СВО на 22 сентября 2026 года

Карта СВО. В Харьковской области освобождена Новоалександровка. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карты СВО

Зеленский получил указания по НПЗ: Трамп запрещает удары

Издания Financial Times и Axios утверждают, что президент США Дональд Трамп требовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ.

— Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Эти атаки приводят к росту мировых цен на дизельное топливо, — поделился деталями разговоров глав двух государств источник Axios.

По информации Financial Times, американский лидер хочет обеспечить российским дизельным топливом мировой рынок, что должно стабилизировать цены.

США сами столкнулись с ростом цен. На сегодняшний день цена дизеля – 6,51 доллара за галлон. Ещё месяц назад его продавали за 5,57 долларов. Штаты перестали закупать нефть и нефтепродукты из России в 2022 году.

Переговоры Трампа и Зеленского: ожидание мира

Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ближайшее время встретятся в Нью-Йорке. Руководитель Украины считает, что переговоры могут многое изменить, а вице-президент США Джей Ди Вэнс ожидает, что после них будет прогресс в мирном урегулировании.

— Я уверен: будет достигнут значительный прогресс. Но, безусловно, решить эту проблему крайне непросто, — заявил Вэнс.

Параллельно с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на возобновление переговоров Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона.

— Мы надеемся, что всё-таки мы выйдем на возобновление трёхсторонних переговоров и предпримем ещё одну попытку по достижению наших целей мирным путём, — сказал Песков.

Авторы Даниил Черных