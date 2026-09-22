Новости СВО 22 сентября: Освобождены Новоалександровка и Польное, ВС РФ рушат логистику ВСУ у Краматорска, встреча Трампа и Зеленского
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Группировка «Север» расширяет зону контроля в Харьковской области, Доброполье осталось без снабжения из Краматорска, Трамп пытается вразумить Зеленского, Москва готова к трёхсторонней встрече — дайджест на 22 сентября 2026 года.
Армия России продвигается в Харьковской области и ДНР. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Харьковская область 22 сентября: взятие Новоалександровки и Польного
ВС РФ освободили в Харьковской области Новоалександровку и Польное. В группировке «Север», взявшей под контроль населённые пункты, заявили, что противнику теперь будет сложнее обеспечивать свою группировку, находящуюся в «Волчанском котле».
— Группировка войск «Север» расширяет зону контроля южнее пгт Белый Колодезь. Ближайшая цель на этом направлении – подконтрольный ВСУ поселок Приколотное. Его освобождение откроет путь на Великий Бурлук – важный логистический узел ВСУ. Через него, в частности, снабжается группировка противника под Купянском, — сообщает военный корреспондент Александр Коц.
Для решения проблем в Харьковской области Киев перебросил в регион 167-ю бригаду ВСУ. «Северяне» отмечают, что у вражеского подразделения проблемы с укомплектованием и военнослужащие не имеют боевого опыта.
В селе Липцы, от которого около 10 километров до Белгородской области, уничтожен украинский пункт управления БПЛА. Его разбили с помощью лёгкой многоцелевой управляемой ракеты.
Сумская область 22 сентября: наступление у границы
ВС РФ в Сумской области продвигаются в районе Толстодубово и Степок. Контроль этих участков позволяет расширить буферную зону на границе с Белгородской и Курской областями.
За сутки противник потерял на Сумщине свыше 150 человек. Уничтожены РСЗО «Сеялка», миномёты, автомобили, БПЛА и НРТК.
Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили личную состав и технику ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
ДНР 22 сентября: прорыв к Нововодяному
Армия России прорвалась в Донецкой Народной Республике к селу Нововодяное. Военный аналитик Анатолий Радов объяснил, что таким образом российским военнослужащим из 35-й бригады ВС РФ удалось перерезать трассу, соединяющую Доброполье с Краматорском.
В Красноторке ВКС РФ уничтожили мост через реку Казённый Торец. Населённый пункт находится между Краматорском и Дружковкой.
— Автомобильный путепровод соединял берега реки Казённый Торец, что протекает через населённый пункт, и служил транспортной артерией для противника, — отметил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Не стихают бои у Красного Лимана. Здесь подразделения ВСУ и Национальной гвардии пытаются провести наступление. В нём задействованы неонацистские формирования.
— На Краснолиманском направлении сохраняется напряжённая ситуация. Идут бои в районах Яровой, Новосёловки, Дробышево, Среднего. В Красном Лимане продолжается зачистка, — пишет «WarGonzo».
Карта СВО на 22 сентября 2026 года
Карта СВО. В Харьковской области освобождена Новоалександровка. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карты СВО
Зеленский получил указания по НПЗ: Трамп запрещает удары
Издания Financial Times и Axios утверждают, что президент США Дональд Трамп требовал от Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ.
— Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Эти атаки приводят к росту мировых цен на дизельное топливо, — поделился деталями разговоров глав двух государств источник Axios.
По информации Financial Times, американский лидер хочет обеспечить российским дизельным топливом мировой рынок, что должно стабилизировать цены.
США сами столкнулись с ростом цен. На сегодняшний день цена дизеля – 6,51 доллара за галлон. Ещё месяц назад его продавали за 5,57 долларов. Штаты перестали закупать нефть и нефтепродукты из России в 2022 году.
Переговоры Трампа и Зеленского: ожидание мира
Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ближайшее время встретятся в Нью-Йорке. Руководитель Украины считает, что переговоры могут многое изменить, а вице-президент США Джей Ди Вэнс ожидает, что после них будет прогресс в мирном урегулировании.
— Я уверен: будет достигнут значительный прогресс. Но, безусловно, решить эту проблему крайне непросто, — заявил Вэнс.
Параллельно с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на возобновление переговоров Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона.
— Мы надеемся, что всё-таки мы выйдем на возобновление трёхсторонних переговоров и предпримем ещё одну попытку по достижению наших целей мирным путём, — сказал Песков.