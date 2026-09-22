ВСУ не перехватили ни одной баллистической ракеты в ходе ночного удара ВС РФ

Украинская ПВО по итогам ночной атаки 22 сентября не заявила о перехвате ни одной баллистической ракеты и ни одного «Оникса». Это следует из утренней сводки Воздушных сил ВСУ о работе средств противовоздушной обороны.

Украинская сторона сообщила, что при атаке применялись баллистические «Искандер-М»/С-400/KN-23, противокорабельные «Ониксы», четыре «Калибра», восемь ракет «Бандероль»/«Дань-Т», а также 212 беспилотников. В перечне перехваченных целей указаны один «Калибр», восемь «Бандеролей»/«Дань-Т» и 177 дронов. Баллистических ракет и «Ониксов» в этом списке нет.

Киев неоднократно обращался к западным партнёрам с просьбами увеличить поставки систем ПВО и боеприпасов к ним. Украинская сторона также связывала нехватку отдельных средств перехвата с перераспределением западных ресурсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Life.ru рассказывал о массированном ударе по объектам в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. По версии ведомства, поражены предприятия металлургической и химической промышленности, объекты ТЭК и ВПК, портовая инфраструктура и суда, использовавшиеся в интересах ВСУ.