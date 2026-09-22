ВСУ нанесли 717 ударов по Алёшкинскому округу в Херсонской области за неделю

Четверо жителей Алёшкинского округа Херсонской области получили ранения за неделю обстрелов. С 14 по 20 сентября по территории муниципалитета зафиксировали 717 ударов артиллерией и беспилотниками, сообщил глава округа Руслан Хоменко.

По его словам, за семь дней зафиксировали 314 ударов ствольной и миномётной артиллерии и 403 атаки беспилотников. Под огнём оказались люди, дома, а также места, где продолжается культурная и духовная жизнь округа.

Среди пострадавших оказался пенсионер, которого дрон атаковал во время поездки на легковушке. Он получил осколочное ранение голеностопа и контузию. Ещё двое жителей пострадали после взрыва у сельского кладбища. Водитель мини-трактора получил осколочные ранения ног и лица, его пассажирка также была ранена. В Алёшках пострадала женщина при подрыве на боеприпасе. Она получила открытый перелом правой ноги, травматический шок третьей степени и лишилась левой голени. В тяжёлом состоянии её доставили в реанимацию.

Ранее в Орловской области в результате ночной атаки беспилотников получило повреждения здание территориальной избирательной комиссии. Людей внутри к этому моменту уже не было, поэтому обошлось без пострадавших. В ночь на 21 сентября Орловская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным губернатора, силы ПВО уничтожили над регионом 32 БПЛА.