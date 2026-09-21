ПВО за день уничтожила 45 дронов над шестью регионами России
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Российские средства ПВО с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 45 беспилотников самолётного типа над шестью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, дежурные расчёты работали над Белгородской, Брянской, Курской и Рязанской областями. Кроме того, воздушные цели перехватывали над Башкортостаном и Крымом.
Ранее Life.ru сообщал, что 20 сентября с 08:00 до 20:00 российские средства ПВО перехватили и уничтожили 112 беспилотников над девятью регионами страны и Чёрным морем.
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