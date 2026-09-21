ПВО за день уничтожила 45 дронов над шестью регионами России

Российские средства ПВО с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 45 беспилотников самолётного типа над шестью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, дежурные расчёты работали над Белгородской, Брянской, Курской и Рязанской областями. Кроме того, воздушные цели перехватывали над Башкортостаном и Крымом.