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Регион
Опубликовано 21 сентября, 17:26

ПВО за день уничтожила 45 дронов над шестью регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Российские средства ПВО с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 45 беспилотников самолётного типа над шестью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, дежурные расчёты работали над Белгородской, Брянской, Курской и Рязанской областями. Кроме того, воздушные цели перехватывали над Башкортостаном и Крымом.

ПВО уничтожила 32 БПЛА над Орловской областью, повреждены три дома
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Ранее Life.ru сообщал, что 20 сентября с 08:00 до 20:00 российские средства ПВО перехватили и уничтожили 112 беспилотников над девятью регионами страны и Чёрным морем.

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Наталья Демьянова
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