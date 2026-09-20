За день над девятью регионами России и Чёрным морем сбили 112 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 112 беспилотников самолётного типа. Такие данные приводит Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, воздушные цели уничтожались в период с 08:00 до 20:00 мск.

Беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом, а также над акваторией Чёрного моря.

Ранее Life.ru собрал главное о массированной атаке беспилотников на Москву и Московскую область в ночь на 20 сентября. В Подмосковье в результате ударов были погибшие и пострадавшие, повреждения получили жилые дома и другие объекты.