Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 17:37

За день над девятью регионами России и Чёрным морем сбили 112 БПЛА

Обложка © ТАСС /Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС /Николай Гынгазов

Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 112 беспилотников самолётного типа. Такие данные приводит Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, воздушные цели уничтожались в период с 08:00 до 20:00 мск.

Беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом, а также над акваторией Чёрного моря.

Минобороны заявило о попытке ВСУ сорвать выборы атакой БПЛА и ракет «Фламинго»
Минобороны заявило о попытке ВСУ сорвать выборы атакой БПЛА и ракет «Фламинго»

Ранее Life.ru собрал главное о массированной атаке беспилотников на Москву и Московскую область в ночь на 20 сентября. В Подмосковье в результате ударов были погибшие и пострадавшие, повреждения получили жилые дома и другие объекты.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar