ПВО уничтожила 32 БПЛА над Орловской областью, повреждены три дома
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Три частных дома получили повреждения после ночной атаки БПЛА на Орловскую область. Никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
По словам главы области, в ночь на 21 сентября силы ПВО уничтожили над регионом 32 беспилотника.
«В результате атаки противника повреждены три частных домовладения, пострадавших нет», — написал Клычков в своём канале в «Максе».
На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Ранее Life.ru сообщал, что 18 сентября над Орловской областью за ночь уничтожили 30 беспилотников. Тогда, по предварительным данным властей, обошлось без пострадавших и повреждений.
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