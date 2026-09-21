Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 09:23

ПВО уничтожила 32 БПЛА над Орловской областью, повреждены три дома

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Три частных дома получили повреждения после ночной атаки БПЛА на Орловскую область. Никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По словам главы области, в ночь на 21 сентября силы ПВО уничтожили над регионом 32 беспилотника.

«В результате атаки противника повреждены три частных домовладения, пострадавших нет», — написал Клычков в своём канале в «Максе».

На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

В Орловской области обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в Новосиле
В Орловской области обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в Новосиле

Ранее Life.ru сообщал, что 18 сентября над Орловской областью за ночь уничтожили 30 беспилотников. Тогда, по предварительным данным властей, обошлось без пострадавших и повреждений.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar