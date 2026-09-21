ПВО уничтожила 32 БПЛА над Орловской областью, повреждены три дома

Три частных дома получили повреждения после ночной атаки БПЛА на Орловскую область. Никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По словам главы области, в ночь на 21 сентября силы ПВО уничтожили над регионом 32 беспилотника.

«В результате атаки противника повреждены три частных домовладения, пострадавших нет», — написал Клычков в своём канале в «Максе».

На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Ранее Life.ru сообщал, что 18 сентября над Орловской областью за ночь уничтожили 30 беспилотников. Тогда, по предварительным данным властей, обошлось без пострадавших и повреждений.