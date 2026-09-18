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Регион
Опубликовано 18 сентября, 05:41

Украина устроила ночной налёт на Орловскую область, сбиты 30 дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

За ночь над Орловской областью уничтожили 30 беспилотников. Пострадавших и повреждений, по предварительной информации, нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в «Максе».

На местах падения обломков и других происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Других последствий ночной атаки глава региона не приводил.

«Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 30 вражеских БПЛА», — написал глава области.

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Орловская область и ранее подвергалась налётам беспилотников. Так, 6 сентября Life.ru сообщал, что над регионом за одну ночь уничтожили семь БПЛА, тогда также обошлось без пострадавших и повреждений.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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