Украина устроила ночной налёт на Орловскую область, сбиты 30 дронов
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За ночь над Орловской областью уничтожили 30 беспилотников. Пострадавших и повреждений, по предварительной информации, нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в «Максе».
На местах падения обломков и других происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Других последствий ночной атаки глава региона не приводил.
«Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 30 вражеских БПЛА», — написал глава области.
Орловская область и ранее подвергалась налётам беспилотников. Так, 6 сентября Life.ru сообщал, что над регионом за одну ночь уничтожили семь БПЛА, тогда также обошлось без пострадавших и повреждений.
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