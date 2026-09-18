Украина устроила ночной налёт на Орловскую область, сбиты 30 дронов

За ночь над Орловской областью уничтожили 30 беспилотников. Пострадавших и повреждений, по предварительной информации, нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в «Максе».

На местах падения обломков и других происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Других последствий ночной атаки глава региона не приводил.

«Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 30 вражеских БПЛА», — написал глава области.

Орловская область и ранее подвергалась налётам беспилотников. Так, 6 сентября Life.ru сообщал, что над регионом за одну ночь уничтожили семь БПЛА, тогда также обошлось без пострадавших и повреждений.