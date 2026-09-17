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Опубликовано 17 сентября, 19:33

Фон дер Ляйен объявила о транше в €3,3 млрд для Киева на закупку ракет и дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Avetisyan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Avetisyan

Евросоюз готовится направить Украине новый крупный финансовый пакет — €3,3 млрд, которые Киев сможет использовать для закупки ракет и беспилотников. О выделении средств заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

«Завтра мы перечислим Украине ещё €3,3 млрд для закупки ракет и беспилотников», — сообщила глава ЕК.

По её словам, Брюссель также продолжает финансировать поставки систем противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot, в рамках программы Ukraine Support Loan. Кроме того, Еврокомиссия готова использовать оставшиеся средства инициативы SAFE для запуска новых совместных оборонных проектов с Киевом.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассматривает возможность создания совместной европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны на базе проекта Freya. По её словам, в этой инициативе планируется объединить украинский опыт боевых действий и европейские технологические разработки. Глава Еврокомиссии также отметила, что с начала года Евросоюз уже направил Украине около €15 млрд. При этом дальнейшее финансирование, по её словам, будет связано с проведением Киевом ряда реформ.

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Ранее Life.ru писал, что глава европейской дипломатии Кая Каллас раскрыла общий объём помощи ЕС Украине с начала конфликта. По её словам, совокупная поддержка превысила €220 млрд, из которых более €78 млрд пришлись на военные нужды. Отдельная кредитная программа ЕС предусматривает ещё €90 млрд финансирования, значительная часть которого также связана с оборонной сферой.

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Юния Ларсон
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