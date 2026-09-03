В Орловской области обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в Новосиле

В городе Новосиле Орловской области фрагменты сбитого беспилотника упали на жилую многоэтажку. Об этом сообщили в правительстве региона, пишет ТАСС.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Местные власти рассматривают возможность временного переселения людей из пострадавшего здания.

«Поступила информация о попадании обломков БПЛА в многоквартирный дом в городе Новосиле. Обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос об отселении, о замене окон», — пояснили в кабмине области.

Ранее губернатор Андрей Клычков докладывал, что минувшей ночью силы ПВО нейтрализовали над территорией субъекта 27 украинских дронов. По его словам, разрушений и раненых в ходе атаки не зафиксировано.

На местах падения аппаратов сейчас дежурят сотрудники экстренных служб. Специалисты МЧС и полиция проводят необходимые проверки и осматривают территорию.

Также 3 сентября при ночной атаке БПЛА на Подмосковье пострадали жилые дома в Кубинке и Павловском Посаде. В Кубинке произошло возгорание на трёх этажах, эвакуированы 10 человек, есть двое раненых. В Павловском Посаде в восьми квартирах выбиты окна, пожара не было. Всего ПВО сбила 56 дронов.