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Регион
Опубликовано 3 сентября, 13:28

В Орловской области обломки БПЛА повредили многоквартирный дом в Новосиле

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В городе Новосиле Орловской области фрагменты сбитого беспилотника упали на жилую многоэтажку. Об этом сообщили в правительстве региона, пишет ТАСС.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Местные власти рассматривают возможность временного переселения людей из пострадавшего здания.

«Поступила информация о попадании обломков БПЛА в многоквартирный дом в городе Новосиле. Обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос об отселении, о замене окон», — пояснили в кабмине области.

Ранее губернатор Андрей Клычков докладывал, что минувшей ночью силы ПВО нейтрализовали над территорией субъекта 27 украинских дронов. По его словам, разрушений и раненых в ходе атаки не зафиксировано.

На местах падения аппаратов сейчас дежурят сотрудники экстренных служб. Специалисты МЧС и полиция проводят необходимые проверки и осматривают территорию.

Два человека пострадали при атаке БПЛА на подмосковную Кубинку
Два человека пострадали при атаке БПЛА на подмосковную Кубинку

Также 3 сентября при ночной атаке БПЛА на Подмосковье пострадали жилые дома в Кубинке и Павловском Посаде. В Кубинке произошло возгорание на трёх этажах, эвакуированы 10 человек, есть двое раненых. В Павловском Посаде в восьми квартирах выбиты окна, пожара не было. Всего ПВО сбила 56 дронов.

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Никита Никонов
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