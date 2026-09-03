Два человека пострадали при атаке БПЛА на подмосковную Кубинку

Два человека пострадали в результате атаки беспилотника на подмосковную Кубинку. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По словам главы региона, один из пострадавших — 44-летний мужчина — находился в автомобиле, который был задет обломками сбитого БПЛА. Второй пострадавший — 22-летний мужчина, работавший на строительном объекте неподалёку от места происшествия.

Обоих мужчин доставили в клинический центр в Звенигороде. По предварительной информации, угрозы их жизням нет, состояние оценивается как удовлетворительное.

Также Воробьёв сообщил, что один из беспилотников повредил жилой дом в Наро-Фоминске. Жителей здания эвакуировали.

Ранее сообщалось, что в Кубинке беспилотник попал в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе. Возгорание произошло на восьмом и девятом этажах, ещё один пожар возник на балконе седьмого. Из здания эвакуировали 10 человек.