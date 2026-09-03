Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 13:04

Два человека пострадали при атаке БПЛА на подмосковную Кубинку

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Два человека пострадали в результате атаки беспилотника на подмосковную Кубинку. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По словам главы региона, один из пострадавших — 44-летний мужчина — находился в автомобиле, который был задет обломками сбитого БПЛА. Второй пострадавший — 22-летний мужчина, работавший на строительном объекте неподалёку от места происшествия.

Обоих мужчин доставили в клинический центр в Звенигороде. По предварительной информации, угрозы их жизням нет, состояние оценивается как удовлетворительное.

Также Воробьёв сообщил, что один из беспилотников повредил жилой дом в Наро-Фоминске. Жителей здания эвакуировали.

Воробьёв: Над Подмосковьем за ночь уничтожили 56 вражеских беспилотников
Воробьёв: Над Подмосковьем за ночь уничтожили 56 вражеских беспилотников

Ранее сообщалось, что в Кубинке беспилотник попал в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе. Возгорание произошло на восьмом и девятом этажах, ещё один пожар возник на балконе седьмого. Из здания эвакуировали 10 человек.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar