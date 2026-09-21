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Опубликовано 21 сентября, 12:52

При атаке дронов в Орловской области пострадало здание ТИК

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Здание территориальной избирательной комиссии в Орловской области получило повреждения в результате ночной атаки беспилотников. Людей внутри к этому моменту уже не было, поэтому обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По словам главы области, избирательная комиссия завершила работу до удара.

«К тому моменту уже комиссия закончила работу, и никого в здании не было. Это нам позволило обойтись без жертв», — заявил Клычков.

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В ночь на 21 сентября Орловская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным губернатора, силы ПВО уничтожили над регионом 32 БПЛА. Ранее также сообщалось о повреждении трёх частных домов, пострадавших среди жителей нет.

Минобороны России сообщило, что всего за ночь над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 244 украинских беспилотника самолётного типа.

Атака произошла после завершения основного голосования на выборах 2026 года. На 21 сентября ЦИК и региональные комиссии продолжили подведение предварительных итогов.

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Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 21 сентября силы ПВО уничтожили над Орловской областью 32 беспилотника, при атаке были повреждены три дома.

Больше новостей о голосовании и его итогах — в разделе «Выборы — 2026» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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