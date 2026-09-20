ЦИК: Возле жилья членов избиркомов в Запорожье ВСУ ставят метки
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Три подозрительные метки обнаружили возле домов, где проживают члены участковых избирательных комиссий в Запорожской области. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, предположительно, их могли оставить пособники ВСУ.
Инцидент произошёл в селе Новополтавка Черниговского муниципального округа. Знаки нашли на территориях частных домовладений и многоквартирных домов по адресам сотрудников избиркомов.
«На территории домовладений и многоквартирных домов по адресам проживания членов участковых избирательных комиссий были обнаружены метки, предположительно, сделанные пособниками ВСУ», — сказала Памфилова.
Всего, по данным главы Центризбиркома, зафиксировали три таких случая. Что именно представляли собой обнаруженные знаки и предпринимались ли после находки дополнительные меры безопасности, она не уточнила.
«А за этими метками, вы сами понимаете, что стоит. Ничем не гнушаются», — добавила председатель ЦИК.
Сотрудники избирательных комиссий в Запорожской области в нынешнюю кампанию уже сталкивались с угрозами и атаками. 15 сентября в селе Октябрьское погибла председатель УИК № 394 Елена Астанина, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Утром 20 сентября удар пришёлся по школе в посёлке Пришиб, где располагался избирательный участок. В момент атаки людей в здании не было, сооружение получило серьёзные повреждения.
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