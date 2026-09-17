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Опубликовано 17 сентября, 09:56

СК возбудил дело о теракте после гибели главы УИК в Запорожской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после гибели председателя участковой избирательной комиссии № 394 Елены Астаниной в Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области в результате атаки ВСУ», — говорится в публикации.

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Елена Астанина работала в избирательной системе с 2022 года. Она участвовала в организации референдума о вхождении Запорожской области в состав России. 15 сентября Астанина погибла при ударе украинского дрона по селу Октябрьское в Токмакском районе.

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Юрий Лысенко
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