Работала на референдуме: глава УИК погибла при атаке дрона в Запорожской области
Глава избирательной комиссии погибла при атаке БПЛА в Запорожской области
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Председатель участковой избирательной комиссии № 394 Елена Астанина погибла при атаке беспилотника в Запорожской области. Об этом сообщили в ЦИК РФ.
«15 сентября в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа Запорожской области в результате налета БПЛА погибла Елена Викторовна Астанина, председатель УИК № 394», — говорится в сообщении Центризбиркома.
Астанина работала в избирательной системе с 2022 года. Она участвовала в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Центризбирком выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшей.
А на днях украинский беспилотник попал в здание территориального избиркома в Самарской области. Никто не пострадал, бюллетени не были повреждены. При этом часть здания получила повреждения, обрушились межкабинетные стены, выбиты стёкла.
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