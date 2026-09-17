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Опубликовано 17 сентября, 07:34

Работала на референдуме: глава УИК погибла при атаке дрона в Запорожской области

Глава избирательной комиссии погибла при атаке БПЛА в Запорожской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель участковой избирательной комиссии № 394 Елена Астанина погибла при атаке беспилотника в Запорожской области. Об этом сообщили в ЦИК РФ.

«15 сентября в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа Запорожской области в результате налета БПЛА погибла Елена Викторовна Астанина, председатель УИК № 394», — говорится в сообщении Центризбиркома.

Астанина работала в избирательной системе с 2022 года. Она участвовала в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Центризбирком выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшей.

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А на днях украинский беспилотник попал в здание территориального избиркома в Самарской области. Никто не пострадал, бюллетени не были повреждены. При этом часть здания получила повреждения, обрушились межкабинетные стены, выбиты стёкла.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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