Девять человек пострадали при 86 атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась 86 атакам, в результате которых пострадали девять мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его данным, удары пришлись по Белгороду, а также Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

Ранения получили жители Валуйского, Краснояружского, Ракитянского и Шебекинского округов. Пятеро пострадавших остаются в медицинских учреждениях. Глава региона также сообщил, что за сутки по области было выпущено несколько артиллерийских ударов и зафиксированы сбросы взрывных устройств с беспилотников. Всего над территорией региона, по данным властей, были сбиты и подавлены 105 БПЛА.

Кроме того, в больнице скончалась женщина, которая получила травмы после атаки беспилотника на автомобиль в Белгородском округе 21 августа.

По данным посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, за неделю при ударах врага огибли восемь мирных жителей России и ещё 79 получили ранения. Основной целью атак ВСУ становились приграничные территории, жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры. Большая часть ударов наносилась с помощью беспилотников.