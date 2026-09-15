Мирошник: ВСУ более 2,1 тыс. раз атаковали Белгородскую область за неделю

Восемь мирных жителей погибли и ещё 79 получили ранения за неделю при атаках Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Регион за этот период стал самым часто атакуемым российским субъектом, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Среди раненых, по его данным, шесть детей. Большую часть ударов украинские формирования наносили беспилотниками.

«За прошедшую неделю Белгородская область стала регионом, который чаще всего подвергался ударам со стороны украинских формирований, главным образом — с применением беспилотников. За этот период совершено более 2100 ударов, в результате которых пострадали 79 мирных жителей, в том числе 6 несовершеннолетних. 8 человек погибли», — сказал Мирошник.

Наибольшая нагрузка пришлась на пять приграничных территорий. Дипломат назвал Белгородский, Шебекинский, Валуйский, Грайворонский и Волоконовский округа.

По словам Мирошника, под удары попадали жилые дома, социальные объекты, коммунальная и энергетическая инфраструктура, связь, коммерческие здания и гражданский транспорт. Отдельно он указал на рост числа атак по частным домам и легковым автомобилям.

За минувшую неделю в российских регионах при ударах со стороны Вооружённых сил Украины погибли 48 мирных жителей, в том числе трое детей. Ещё 336 человек получили ранения. Наибольшее число пострадавших, по словам Мирошника, пришлось на Белгородскую область, ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области и Краснодарский край. Дипломат оценил общее число применённых за неделю боеприпасов в 8,2 тыс. Речь идёт о различных средствах поражения, которые применяли по территории РФ.