Украинские формирования совершили очередную целенаправленную атаку на гражданскую инфраструктуру Запорожской области.

Утром под удар попало здание действующей общеобразовательной школы в посёлке городского типа Пришиб Михайловского муниципального округа. В этом учебном заведении получают образование 170 детей, а в период выборов там располагался избирательный участок.

В результате обстрела серьёзный урон нанесен левому крылу школьного здания: разрушена кровля, выбиты оконные блоки, повреждены несущие конструкции.

Трагедии удалось избежать лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств — в момент прилёта снарядов людей в здании и на прилегающей территории не было. На самом избирательном участке к тому времени завершилась процедура досрочного голосования, поэтому он был пуст и не функционировал.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий охарактеризовал произошедшее как очередное бессмысленное преступление, не имеющее никакого военного оправдания.

В настоящее время на месте происшествия задействованы оперативные и экстренные службы, специалисты проводят детальную оценку масштабов разрушений для последующего восстановления объекта.

Также сообщалось, что два человека погибли при атаке беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области. Среди жертв оказалась член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко