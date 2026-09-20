Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 08:26

ВСУ разнесли школу с избирательным участком в Запорожской области

Балицкий: ВСУ разрушили избирательный участок в школе посёлка Пришиб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Украинские формирования совершили очередную целенаправленную атаку на гражданскую инфраструктуру Запорожской области.

Утром под удар попало здание действующей общеобразовательной школы в посёлке городского типа Пришиб Михайловского муниципального округа. В этом учебном заведении получают образование 170 детей, а в период выборов там располагался избирательный участок.

В результате обстрела серьёзный урон нанесен левому крылу школьного здания: разрушена кровля, выбиты оконные блоки, повреждены несущие конструкции.

Трагедии удалось избежать лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств — в момент прилёта снарядов людей в здании и на прилегающей территории не было. На самом избирательном участке к тому времени завершилась процедура досрочного голосования, поэтому он был пуст и не функционировал.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий охарактеризовал произошедшее как очередное бессмысленное преступление, не имеющее никакого военного оправдания.

В настоящее время на месте происшествия задействованы оперативные и экстренные службы, специалисты проводят детальную оценку масштабов разрушений для последующего восстановления объекта.

«Слава богу, жива»: Председатель избиркома в Подмосковье пострадала при атаке БПЛА
«Слава богу, жива»: Председатель избиркома в Подмосковье пострадала при атаке БПЛА

Также сообщалось, что два человека погибли при атаке беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области. Среди жертв оказалась член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Выборы — 2026
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar