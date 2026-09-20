«Слава богу, жива»: Председатель избиркома в Подмосковье пострадала при атаке БПЛА

В ночь на текущие сутки в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Московской области пострадала председатель участковой избирательной комиссии №1283 Наталья Санайкина. Об этом на брифинге, посвященном ходу голосования на выборах депутатов Госдумы и региональных кампаниях, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Инцидент произошёл в Ленинском городском округе Подмосковья. По информации главы Центризбиркома, при падении дронов травмы получили пять мирных жителей, а повреждения различной степени зафиксированы в 14 частных домах.

Один из упавших беспилотников повредил дом Натальи Санайкиной. Ударной волной и осколками в здании выбило окна и двери, а сама руководитель УИК получила ранения ног.

«Слава богу, жива! При падении обломков БПЛА пострадал её частный дом, выбило окна, двери, осколками повредило ноги», — заявила Памфилова.

Председатель ЦИК также подчеркнула, что под удар попали исключительно мирные объекты и гражданское население, не имеющее отношения к военной службе или линии боевого соприкосновения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Сегодняшний запуск избирательного процесса состоялся на фоне масштабных вражеских провокаций: ВСУ массово атаковали Москву и область. Есть погибшие и пострадавшие.