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Опубликовано 20 сентября, 07:12

Памфилова: Член избиркома погибла при атаке БПЛА на автобус в Херсонской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два человека погибли при атаке беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области. Среди жертв оказалась член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

«Сегодня, 20 сентября, в результате целенаправленной атаки БПЛА на гражданский автобус в Херсонской области погибли два человека. И одной из погибших оказалась наша коллега, член участковой избирательной комиссии», — сказала Памфилова.

Демьяненко родилась в 1966 году и входила в состав УИК № 220 Нижнесерогозского района. Во время нынешних выборов в Госдуму она также участвовала в проекте «ИнформУИК» и проведении досрочного голосования.

По словам Памфиловой, Демьяненко успела обойти многих жителей района и до последнего ответственно выполняла свои обязанности в рамках избирательной кампании.

Ранее, 15 сентября, при атаке беспилотника в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа Запорожской области погибла председатель УИК № 394 Елена Астанина. Она находилась на территории избирательного участка, когда по нему, по данным ЦИК, был нанесён удар.

Памфилова поддержала идею назвать участок именем погибшей главы УИК Астаниной
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После гибели Астаниной Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Владимир Путин посмертно наградил её орденом Мужества.

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Никита Никонов
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