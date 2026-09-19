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Регион
Опубликовано 19 сентября, 09:17

Памфилова поддержала идею назвать участок именем погибшей главы УИК Астаниной

Елена Викторовна Астанина. Фото © Telegram/Балицкий Евгений

Елена Викторовна Астанина. Фото © Telegram/Балицкий Евгений

Один из избирательных участков Запорожской области может получить имя погибшей председателя УИК № 394 Елены Астаниной. Идею поддержала глава ЦИК России Элла Памфилова во время брифинга о ходе голосования.

«Светлая память нашей коллеге. Я думаю, проведём выборы, один из избирательных участков в Запорожской области, жизнь там налаживается, назовём её именем», — сказала Памфилова.

Елена Астанина погибла 15 сентября в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа. Причиной стала атака беспилотника на населённый пункт.

Астанина возглавляла участковую избирательную комиссию № 394 и работала в избирательной системе с 2022 года. Она также участвовала в организации референдума 2022 года.

С инициативой увековечить её память ранее выступил руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Антон Бибаров-Государев. Председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко также сообщала о планах присвоить имя Астаниной одному из участков.

Памфилова: Больше всего членов УИК погибло от атак ВСУ в Запорожской области
Памфилова: Больше всего членов УИК погибло от атак ВСУ в Запорожской области

Ранее Life.ru сообщал о посмертном награждении Елены Астаниной орденом Мужества. Президент РФ Владимир Путин тогда назвал произошедшее преступлением Киева и сообщил о подписании указа о награде.

Больше новостей о выборах, работе ЦИК и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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