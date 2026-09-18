Путин посмертно наградил орденом Мужества главу запорожской УИК Астанину

Председатель участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елена Астанина посмертно получила орден Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Вы знаете, что киевский режим совершил очередное преступление — нанёс удар по жилому дому председателя участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Председатель комиссии Елена Астанина, к сожалению, погибла. Мною сегодня подписан указ о её награждении посмертно орденом Мужества», — сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии.

Ранее Life.ru писал о гибели председателя УИК № 394 Елены Астаниной в Запорожской области. Исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Сергей Обертас заявил, что беспилотники целенаправленно атаковали её дом. После гибели главы комиссии Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.