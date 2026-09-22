ВС РФ ударили с моря по производству «Фламинго» и топливному узлу ВСУ в Киеве

Российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям и объектам инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ. Под поражение, по данным ведомства, попали цели в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях.

Для атаки применялись высокоточные средства поражения наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники. Удары пришлись по предприятиям металлургической и химической промышленности, объектам ТЭК и ВПК.

В Киеве, как заявили в военном ведомстве, поражено промышленное предприятие ООО «Файер Поинт». Там выпускались комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 «Фламинго».

Также российская сторона сообщила об ударе по складу горюче-смазочных материалов ООО «Грандтерминал». По данным Минобороны, его использовали как логистический узел для приёма и распределения дизельного топлива для ВСУ.

Кроме того, в сообщении говорится о поражении объектов портовой инфраструктуры и морских судов, задействованных в интересах украинской армии.

При этом ВСУ признали, что ПВО Украины по итогам ночной атаки 22 сентября не перехватила ни одной баллистической ракеты и ни одного «Оникса». Это следует из утренней сводки Воздушных сил ВСУ.