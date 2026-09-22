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Опубликовано 22 сентября, 06:28

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине с помощью «Цирконов»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам на Украине. Под огнём оказались Киев, а также Днепропетровская, Полтавская и Одесская области, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражены предприятия металлургической и химической промышленности, объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов. Кроме того, удары пришлись по портовой инфраструктуре. В Минобороны также заявили о поражении морских судов, которые, как утверждается, использовались в интересах ВСУ.

Для атаки применялось высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники. Среди них были гиперзвуковые «Цирконы».

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При этом ПВО Украины по итогам ночной атаки 22 сентября не заявила о перехвате ни одной баллистической ракеты и ни одного «Оникса». Это следует из утренней сводки Воздушных сил ВСУ о работе средств противовоздушной обороны.

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Андрей Бражников
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