ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине с помощью «Цирконов»

Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам на Украине. Под огнём оказались Киев, а также Днепропетровская, Полтавская и Одесская области, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражены предприятия металлургической и химической промышленности, объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов. Кроме того, удары пришлись по портовой инфраструктуре. В Минобороны также заявили о поражении морских судов, которые, как утверждается, использовались в интересах ВСУ.

Для атаки применялось высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники. Среди них были гиперзвуковые «Цирконы».

При этом ПВО Украины по итогам ночной атаки 22 сентября не заявила о перехвате ни одной баллистической ракеты и ни одного «Оникса». Это следует из утренней сводки Воздушных сил ВСУ о работе средств противовоздушной обороны.