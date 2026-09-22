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Специальная военная операция

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Опубликовано 22 сентября, 06:05

«Цирконы принесли цунами и торнадо»: Минобороны пошутило про «девятый вал» на Украине

Минобороны пошутило про «девятый вал» на Украине после пусков «Цирконов»

Оригинальное произведение Ивана Айвазовского «Девятый вал». Фото © Wikipedia

Оригинальное произведение Ивана Айвазовского «Девятый вал». Фото © Wikipedia

Минобороны России обыграло применение гиперзвуковых ракет «Циркон», сравнив их удар с морской стихией. Об этом представители ведомства написали в своём канале в MAX.

Минобороны пошутило про «девятый вал» после пусков «Цирконов». Фото © MAX / Минобороны России

Минобороны пошутило про «девятый вал» после пусков «Цирконов». Фото © MAX / Минобороны России

«Цирконы с моря принесли врагу цунами и торнадо», — говорится в сообщении.

Публикацию военные сопроводили кадром пуска ракет с корабля и подписью «Девятый вал». Таким образом Минобороны отослало к образу огромной морской волны и знаменитому названию картины Ивана Айвазовского.

Шутка появилась на фоне сообщений ведомства о применении высокоточного оружия морского базирования по военным объектам на территории Украины. Минобороны заявляло о поражении предприятий ВПК, логистической и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. «Циркон» относится к российскому гиперзвуковому оружию морского базирования. Ракеты этого типа ранее уже применялись в ходе ударов по целям на Украине.

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Ранее Life.ru писал о применении «Цирконов» при массированном ударе по объектам на Украине. Тогда Минобороны сообщало об атаке высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования по предприятиям военной промышленности и логистическим объектам.

Больше новостей о ходе СВО — в разделе «Специальная военная операция» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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