Российские военные действуют с двух сторон от волчанского котла в Харьковской области, отрезая пути снабжения и ротации ВСУ. Об этом рассказал штурмовик с позывным Фанат в видео, предоставленном Минобороны РФ.

По его словам, бойцы 79-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» работают с внешней стороны окружения. Внутри кольца действуют другие подразделения.

«Мы отрезаем логистику их, подвозы, чтобы у них не было ни ротации, ни подвозов. Все попытки прорыва старательно отражаем, не даем врагу пройти опять вовнутрь», — заявил военнослужащий.

Фанат отметил, что одним из основных средств поражения техники противника стали ударные БПЛА. По его словам, беспилотники также применяются против опорных пунктов, тогда как артиллерия преимущественно работает по укреплённым позициям.

15 сентября Минобороны РФ сообщило о переходе Ольховатки под контроль российских войск. По данным ведомства, перед штурмом были уничтожены опорные пункты и позиции операторов БПЛА ВСУ, а также нарушены маршруты ротации и доставки материальных средств. Сейчас российские подразделения продолжают расширять внешнюю зону контроля в приграничье Харьковской области. При этом приведённые сведения о ситуации на линии боевого соприкосновения исходят от российской стороны и не могут быть независимо проверены.

Ранее Life.ru сообщал, что после освобождения Ольховатки российские подразделения продолжили продвижение на Волчанском направлении. Освобождение населённого пункта, по словам экспертов, усилило давление на позиции ВСУ в этом районе.