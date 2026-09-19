«Разделяй и властвуй»: Генерал оценил тактику зачистки котла под Волчанском

Российским войскам для зачистки котла под Волчанском в Харьковской области следует рассечь группировку ВСУ на отдельные изолированные очаги обороны. Такое мнение в интервью AиФ высказал генерал-майор Владимир Попов.

В качестве примера он привёл освобождение Ольховатки, которую, по его словам, ВС РФ предварительно заключили в отдельное малое окружение. Попов считает, что похожая схема может использоваться и дальше.

«И она на самом деле может быть наиболее эффективной, ведь это базовый принцип — разделяй и властвуй», — отметил генерал.

По его оценке, внутри котла российским подразделениям предстоит «вбивать клинья» и разделять оборону ВСУ на отдельные участки. Одновременно снаружи необходимо расширять внешние рубежи, чтобы снизить вероятность попыток прорыва окружения.

При этом Попов призвал осторожно относиться к прогнозам по срокам завершения операции. По его словам, даже наиболее оптимистичная оценка предполагает, что зачистка района может занять 45–50 дней.

Ранее Life.ru сообщал, что после освобождения Ольховатки российские подразделения продолжили продвижение на Волчанском направлении. Освобождение населённого пункта, по словам экспертов, усилило давление на позиции ВСУ в этом районе.