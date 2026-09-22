Добропольский котёл заперт: Завершено окружение крупного узла обороны ВСУ
Минобороны заявило об окружении узла обороны ВСУ в Доброполье
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Российские войска завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье и продолжают наступательные действия в сторону Александровки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье», — заявили в министерстве.
По данным МО РФ, после формирования кольца российские подразделения продолжили продвижение в направлении Александровки.
За несколько дней до этого Life.ru сообщал о занятии Золотого Колодезя на Добропольском направлении. Населённый пункт расположен рядом с трассой, связывающей Доброполье и Дружковку.
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