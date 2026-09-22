Добропольский котёл заперт: Завершено окружение крупного узла обороны ВСУ

Российские войска завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье и продолжают наступательные действия в сторону Александровки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье», — заявили в министерстве.

По данным МО РФ, после формирования кольца российские подразделения продолжили продвижение в направлении Александровки.

За несколько дней до этого Life.ru сообщал о занятии Золотого Колодезя на Добропольском направлении. Населённый пункт расположен рядом с трассой, связывающей Доброполье и Дружковку.