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Опубликовано 22 сентября, 06:08

Добропольский котёл заперт: Завершено окружение крупного узла обороны ВСУ

Минобороны заявило об окружении узла обороны ВСУ в Доброполье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские войска завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье и продолжают наступательные действия в сторону Александровки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье», — заявили в министерстве.

По данным МО РФ, после формирования кольца российские подразделения продолжили продвижение в направлении Александровки.

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За несколько дней до этого Life.ru сообщал о занятии Золотого Колодезя на Добропольском направлении. Населённый пункт расположен рядом с трассой, связывающей Доброполье и Дружковку.

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