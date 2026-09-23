В Киеве повреждена автозаправка и горят склады

В результате ночной воздушной атаки на украинскую столицу повреждения получила одна из автозаправочных станций, расположенная в Голосеевском районе. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Помимо АЗС, под удар попали складские помещения в том же районе города — там вспыхнул пожар. На местах происшествий работают экстренные службы.

Ночь на среду в Киеве прошла под звуки взрывов, которые слышали жители сразу нескольких районов. Ситуация в городе остаётся напряжённой: в настоящее время в столице уже в четвёртый раз с начала суток объявлена воздушная тревога.

Ранее Life.ru писал, что в Житомире загорелся немецкий завод Kromberg & Schubert. Компания выпускает автомобильные электросистемы и комплектующие для крупнейших европейских автоконцернов.