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Опубликовано 23 сентября, 04:53

В Киеве повреждена автозаправка и горят склады

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В результате ночной воздушной атаки на украинскую столицу повреждения получила одна из автозаправочных станций, расположенная в Голосеевском районе. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Помимо АЗС, под удар попали складские помещения в том же районе города — там вспыхнул пожар. На местах происшествий работают экстренные службы.

Ночь на среду в Киеве прошла под звуки взрывов, которые слышали жители сразу нескольких районов. Ситуация в городе остаётся напряжённой: в настоящее время в столице уже в четвёртый раз с начала суток объявлена воздушная тревога.

Кличко сообщил о попадании в резервуары с топливом в Киеве
Кличко сообщил о попадании в резервуары с топливом в Киеве

Ранее Life.ru писал, что в Житомире загорелся немецкий завод Kromberg & Schubert. Компания выпускает автомобильные электросистемы и комплектующие для крупнейших европейских автоконцернов.

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Артур Лапсаков
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