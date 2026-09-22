Кличко сообщил о попадании в резервуары с топливом в Киеве
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В Оболонском районе Киева зафиксировали попадание в резервуары с топливом. После этого на объекте начался пожар, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«В Оболонском районе зафиксированы попадания в резервуары с топливом», — написал он в Telegram.
К месту происшествия направили экстренные службы. Кличко не привёл других подробностей об инциденте.
Ранее в Житомире произошёл крупный пожар на предприятии немецкой компании Kromberg & Schubert. Она производит автомобильные электросистемы и комплектующие для крупных европейских автоконцернов. Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил об ударе по предприятию с иностранными инвестициями.
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