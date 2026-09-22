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Опубликовано 22 сентября, 20:17

Кличко сообщил о попадании в резервуары с топливом в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Volodin

В Оболонском районе Киева зафиксировали попадание в резервуары с топливом. После этого на объекте начался пожар, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В Оболонском районе зафиксированы попадания в резервуары с топливом», — написал он в Telegram.

К месту происшествия направили экстренные службы. Кличко не привёл других подробностей об инциденте.

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Лия Мурадьян
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