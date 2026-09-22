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Опубликовано 22 сентября, 15:39

Взрыв в родном городе Зеленского: В Кривом Роге сообщили о повреждении предприятия

В Кривом Роге после взрыва повреждено промышленное предприятие

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Промышленное предприятие получило повреждения в результате взрыва в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Ганжа.

По словам чиновника, инцидент произошёл в городе, однако он не уточнил, какой именно объект оказался повреждён. Ранее украинское издание «Общественное. Новости» сообщало о взрыве в Кривом Роге. В городе и ряде регионов Украины, включая Днепропетровскую область, объявлялись сигналы воздушной тревоги.

В Киеве прогремела новая серия взрывов на фоне воздушной тревоги
В Киеве прогремела новая серия взрывов на фоне воздушной тревоги

Ранее Life.ru рассказывал, что после взрывов в Киеве произошёл пожар на складах в Голосеевском районе города. В украинской столице на протяжении последних суток множество раз объявлялась воздушная тревога.

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Юрий Лысенко
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