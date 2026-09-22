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Опубликовано 22 сентября, 14:49

В Киеве прогремела новая серия взрывов на фоне воздушной тревоги

Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson / AP

Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson / AP

Новая серия взрывов прогремела в Киеве. Об этом сообщает украинский «24 канал». В столице и области в настоящее время действует воздушная тревога, следует из данных официального ресурса оповещения.

Подробностей о причинах взрывов и возможных последствиях пока не приводится. Информации о повреждениях также не поступало.

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Ранее 22 сентября Life.ru сообщал, что российские военные нанесли массированный удар по объектам на Украине с применением высокоточного оружия и беспилотников. По данным Минобороны РФ, среди целей были предприятия промышленности, объекты ТЭК и портовой инфраструктуры.

Больше новостей о военной обстановке и ходе специальной военной операции — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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